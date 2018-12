Voorstel: hack Meierijstad, maar dan legaal

Zo zou de uitnodiging kunnen klinken voor een hackathon bij de gemeente Meierijstad als het aan Hart voor Schijndel ligt. De oppositiepartij komt deze maand nog met een voorstel om een hackathon te houden, waarbij groepen mensen in een bepaalde tijd op creatieve wijze proberen iets te bereiken. In dit geval dus het bewust illegaal inbreken in computernetwerken. Een soortgelijke hackathon werd eerder gehouden door gemeenten als Eindhoven, Den Haag en Groningen. ,,De gemeente doet vast haar best om de computersystemen goed te beveiligen. Of die beveiliging goed genoeg is, weten we pas als hackers doelbewust proberen in te breken", stelt fractieleider Laurens van Voorst van Hart voor Schijndel. Hij vergelijkt het met een soort rampenoefening. ,,Specialisten of studenten gaan proberen in te breken in computersystemen. Er is zelfs een wedstrijd van te maken, zoals in Groningen gebeurde. Daar moesten slimme whizzkids proberen een soort Stratego te spelen; ergens in het systeem van de gemeente was een vlag verstopt.”