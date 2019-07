Voortaan WhatsAppen over stoeptegel of rups

Het gemak dient de mens. In Sint-Michielsgestel wordt voortaan de Fixi app ingezet om inwoners de kans te bieden wat te melden over zaken in de openbare ruimte. Dat kan gaan over een kapot verkeersbord of losliggende tegel, maar ook over die vervelende processierups die overlast veroorzaakt of de onstuimige groei van de exotische duizendknoop.