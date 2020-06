Voorzichtige (her)start in de middag bij de meeste terrasjes in de Meierij

SCHIJNDEL - Werknemers Stijn, Anne, Emmy en Loes van eetcafé Jansen & Jansen in Schijndel drinken maandagochtend snel hun bakkie koffie leeg en eten hun broodje op. Stijn kijkt op de kerkklok. Over een kwartiertje loopt het storm”, voorspelt hij. ,,Denk dat dit terras na twaalf uur meteen vol zit”, verwacht Anne.

Wie maandagmiddag een run op de terrassen in de nieuwe 1,5 metersamenleving in het centrum van Schijndel dacht te zien, kwam bedrogen uit. De stoeltjes raakten langzaam bezet. Dat kon ook niet anders, want de gasten werden bij Jansen & Jansen ontvangen door bedrijfsleider Joep van Rooij. ,,Ik stel ze vijf vragen. Bovendien moeten ze hun handen ontsmetten voor ze mogen zitten”, zegt hij. ,,Ik denk dat de mensen dit plekje om samen te komen gemist hebben, ja.”

‘Beetje wennen’

Vrienden Matthijs en Daan uit Den Bosch en Louis uit Eindhoven zitten als eerste op het bredere terras aan de Markt. ,,Om de horeca te helpen”, zegt Matthijs. ,,Het is nog een beetje wennen”, vindt Louis. ,,Ons tafeltje staat bij een schoenenwinkel. Matthijs en Daan zitten naast elkaar. Dat mag ook volgens de nieuwe regels op een terras. ,,Het voelt niet normaal”, aldus Daan. ,,Net of ik iets illegaals aan het doen ben.”

Op het terras van Grand-Café De Hopbel zit een groepje fietsers uit Den Dungen na een tochtje van zestig kilometer door de regio aan een tafeltje. ,,In Vinkel stonden ze zelfs in de rij voor het terras”, heeft Erik Hairwassers gezien. ,,We kregen er zelf ook dorst van.” Vader Rien Hairwassers vult aan: ,,Die eerste gele smaakte lekker. Die hebben we gemist. Als we tijdens de crisis gingen fietsen, deden we koffie met soms iets sterks in onze bidon.”

Bij het café hangt een bord bij de deur. ‘Het zal anders zijn dan voorheen, maar we slepen er ons doorheen’ valt er te lezen. ,,Een frisse start en bovendien zijn we gezond. Dat is het belangrijkste”, zegt uitbater Mari Venrooij van De Hopbel. ,,De terrasjes open, maar het geld stroomt echt nog niet binnen. Er staan twintig minder terrasstoelen. Mijn zaak grenst direct aan de weg. Ik kan niet veel verder uitbreiden.”

Koninklijke Horeca Nederland sluit niet uit dat klanten in de toekomst een toeslag voor het gebruik van een terras zouden moeten betalen. ,,Never nooit”, reageert Venrooij. ,,We zijn gastvrij. Geen entree voor mijn terras. Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen.”

‘Drukker verwacht’

Rob Paulus is eigenaar van Gasterij ‘De Zwaantjes’ in Sint-Michielsgestel. ,,In Duitsland en Oostenrijk vragen ze na de crisis 2 euro 50 per persoon voor het gebruik van het terras”, heeft hij gehoord. ,,Wij zullen dat nooit doen”, reageert hij. ,,Ik had het vanmiddag overigens drukker verwacht. Mensen liggen misschien nog aan het water. Vanavond zitten we vol. We blijven ook bezorgen en ijs verkopen. Nooit gedacht dat ik ooit nog eens bolletjes ijs zou scheppen.”

Op het verlengde terras van ‘De Zwaantjes’ zitten de familie Gosens uit Gilze en de familie Bosch uit Made. Ze maken een fietstochtje door de omgeving. ,,Het viel ons op dat het vanmiddag meeviel met de drukte op de terrasjes in de dorpen” zegt Piet Gosens. ,,Misschien moeten we met z’n allen nog wat wennen. Veel mensen hebben in ieder geval geld in hun portemonnee. Dat is er de laatste tijd nauwelijks uitgegaan. Of ik straks een extra fooi betaal voor de horeca? Een normaal fooitje, denk ik.”

‘Iedereen helpt elkaar’

,,Als je de lokale horeca met een extra bijdrage kunt helpen, ben ik vóór zegt Mirian van Doren die bij de Markt in Boxtel woont. ,,Ons kent ons hier. Iedereen helpt elkaar. Het geluid van de pratende mensen op de terrasjes? Het geroezemoes klinkt als vanouds. Ik kon maar moeilijk aan de stilte wennen. Ben blij dat we stap voor stap terug naar normaal gaan. Ik zit naast mijn vriendin op het terras. Natuurlijk is dat apart. Ik heb al bijna drie maanden mijn moeder geen knuffel gegeven.”

