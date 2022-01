Voorzitter Natuurwerkgroep Liempde: ‘Iedereen beleeft plezier aan natuur, ook in het klein’

LIEMPDE - Je kan je druk maken over héle grote natuurproblemen als de ontbossing van Brazilië of de berg plastic soep in oceanen. Maar je kan ook gewoon lekker in het klein werken aan mooie natuurprojecten in je eigen dorp. De kersverse, nieuwe voorzitter van Natuurwerkgroep Liempde Jos de Vriend zoekt het vooral in het laatste.

,,Ontzettend leuk om te doen. In je eigen woonplaats een steen bijdragen aan de natuur. Juist in deze coronatijd merk je dat iedereen plezier beleeft aan de natuur. Ook als het gaat om kleine stukjes natuur dicht bij huis. Wat is er dan mooier om je daarvoor in te zetten. De natuur niet verprutsen, maar er juist iets goed voor doen. De biodiversiteit vergroten, zoeken naar mogelijkheden om rond de Dommel natuurstukken aan elkaar te knopen, zodat er een mooie ecologische verbindingszone ontstaat. Dat vind ik een mooie drijfveer", zegt Jos de Vriend.

Meer dan 160 vrijwilligers

De nieuwe voorzitter van Natuurwerkgroep Liempde landt in een gespreid bed. Want nadat onder meer Ger van den Oetelaar en Karel Voets in 1988 de Natuurwerkgroep Liempde hadden opgericht, is deze natuurclub uitgegroeid tot een belangrijk instrument waarmee de Liempdse natuur op vele vlakken vooruitgang boekte. Met meer dan 160 vrijwilligers en allerlei werkgroepen zijn ze zeer actief.

Hoogstamfruitbomen

Er zijn werkgroepen voor vogels, kerkuilen, voor kleine landschapselementen en voor het onderhoud van knotwilgen. Maar ook voor hoogstamfruitbomen. ,,Die laatste groep heeft haar vleugels al ver buiten Liempde uitgeslagen en helpt met grote kennis van hoogstamfruitbomen mensen die daarmee weer aan de slag willen.”

Quote Nu ik met pensioen ben, heb ik eindelijk tijd voor zulke dingen als de Natuurwerk­groep Liempde Jos de Vriend, Voorzitter Natuurwerkgroep Liempde

De Vriend nam het voorzittersstokje over van Karel Voets die tijdelijk voorzitter werd nadat Jolan van Herwaarden een paar jaar geleden stopte. ,,Ik heb de laatste vijftien jaar in de onderwijswereld gewerkt in Midden-Limburg. De laatste zes jaar als voorzitter van het college van bestuur van onderwijskoepel Swalm en Roer met 23 basisscholen. Maar nu ik met pensioen ben, heb ik eindelijk tijd om wat anders te kunnen doen. En natuur boeit me. Dat was vroeger al als we naar Vroege Vogels keken of luisterden. Maar ook hier in mijn tuin in Liempde helpen we de natuur.”

Volledig scherm Er was geen pier meer te bekennen in de tuin bij Jos de Vriend. Ander tuinbeheer werkt snel. © jan zandee

Geen pier te bekennen

Toen De Vriend met zijn vrouw, tuinarchitecte Marja Gijben, in de Dobbeleijnstraat in Liempde kwam wonen, troffen ze een sterk gecultiveerde tuin aan. ,,Heel mooi, maar in de bodem was geen pier te bekennen. We hebben er nu een pluktuin, een klein voedselbosje en veel bloemrijke perken. Het barst weer van de insecten en er zitten weer volop mollen. Mollen, dat wijst op veel pieren in de bodem. Veel vogels ook. En hier vlakbij in het buitengebied bij De Dommel tref je al sporen van de bever en reeën, en we hopen hier in de Dommel weer ooit de otter terug te zien.”

Biggest Litle Farm

Goed beheer, zo weet De Vriend uit eigen ervaring, is van wezenlijk belang voor de natuur. ,,Mijn inspiratiebron was de film ‘The Biggest Litle Farm.’ Daar zie je hoe je met de juiste vormen van natuurbeheer van slechte gronden en magere natuur weer iets heel moois kan maken. Rond Liempde doen we als natuurwerkgroep heel veel kleinere projecten die het alleen maar mooier en beter maken. Je beleeft er zelf veel plezier aan om het mooier te maken, maar het is ook voor alle inwoners fijn dat ze omringd worden door natuur met een rijke biodiversiteit.”

Leembossen

Behalve buiten in de natuur, doet de Natuurwerkgroep Liempde ook veel aan cursussen, lezingen en voorlichting. ,,Door corona staat dat even op een lager pitje. Maar denk aan de cursus over de leembossen. Die geeft Ger van den Oetelaar. Die heeft veertig cursisten. Daar is dus ook behoefte aan. Door het jaar heen zijn er ook veel lezingen over natuur. Over de Geelders, de Rouwbommel of andere zaken. Zo bieden we steeds wat aan. En daarmee zetten we de lokale natuur in de belangstelling.”



