Vraag naar gratis ‘klikowissel’ in Meierijstad

Dat stelt Hart voor Schijndel in een brief aan het college van B en W. De oppositiepartij reageert op een brief van de gemeente aan alle huishoudens over het nieuwe afvalstoffenbeleid. Hierin staat onder meer dat restafval nog maar een keer in de vier weken wordt opgehaald. Inwoners kunnen kiezen voor twee verschillende grijze afvalcontainers: 240 liter of 140 liter. Hoe meer restafval iemand aanbiedt, hoe hoger de kosten zijn.

Burgers die hun kliko willen inruilen voor een grotere óf kleinere zijn 25,22 euro kwijt, zo ‘ontdekte’ Hart voor Schijndel. ‘Omdat dit omruilen het gevolg is van gemeentelijk beleid, lijkt het ons billijk om het omruilen eenmalig kosteloos te verzorgen', stelt Hart voor Schijndel. De fractie vraagt het college of het bereid is alsnog af te zien van dit tarief.