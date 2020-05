Vraag om onderzoek, ‘Waarom slaat dit vreselijke virus hier zo hard toe?’

,,Waarom slaat dit vreselijke virus hier zo hard toe? Dat weten we niet. Komt het door carnaval? Komt het door sterke sociale verbanden of komt het door... vul maar in. We weten het niet. En daarom dringen wij aan op een gedegen onderzoek.”



Met deze woorden onderstreepte D66-fractieleider Marrik van Rozendaal donderdagavond in de allereerste digitale raadsvergadering van Meierijstad het voorstel om aan te dringen op een groot onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het hoge aantal coronabesmettingen. Van Rozendaal: ,,Er zijn indicaties dat luchtkwaliteit een rol speelt. Is dat zo? Dat weten we niet zeker. En omdat we het niet zeker weten, moet er onderzoek komen.”