Vrachtwagenchauffeur Bas staat nog steeds vast in Londen, maar houdt de moed erin: ‘Zorgen maken heeft toch geen zin’

Inreisver­bod zorgt voor veel kopzorgen bij Brabanders in Engeland: 'Hoe moet dit straks met de Brexit?’

21 december Het plotselinge reisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk zorgt voor veel kopzorgen bij de Brabanders die daar wonen en werken. Plannen voor de kerst met familie in Nederland vallen in duigen. Vrachtwagenchauffeurs staan vast voor de haven en weten niet of ze de kerst überhaupt gaan halen. ,,Het is complete chaos. Niemand weet meer wat we moeten doen.”