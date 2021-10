Vrachtwagenchauffeur belandt met wagen in vangrail op A2 Boxtel

Parkeren voor Buiten Museum Herlaer voorlopig bij Essche Stroom

22 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - Het is er al maanden druk met auto's op de oevers van De Dommel bij het buurtschap Halder. Veel corona-wandelaars die de natuur in gaan. Tijd om nu al in te grijpen met oplossingen voor het autoverkeer. Als op termijn het Buiten Museum Herlaer erbij komt, hebben buurtbewoners in het gebied daar veel aan.