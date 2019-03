Vrees voor ‘hausse’ aan aanvragen van veehouders in Meierijstad

Opfriscur­sus in verkeer voor senioren Meierij­stad

9 maart SCHIJNDEL - Senioren in Meierijstad kunnen een opfriscursus in het verkeer volgen. Tijdens de verkeersmarkt ‘Veilig de weg op’ op donderdag 21 maart in ‘t Spectrum in Schijndel kunnen zij zich inschrijven voor een van de drie cursussen.