Vrees voor nieuwe incidenten tussen jongeren na vechtpartij in Liempde: camera’s draaien volop tijdens kermis in Boxtel

Kermissen in Boxtel en Rooi met hekken, maar zonder tierelan­tij­nen in de startblok­ken

17 augustus BOXTEL/SINT-OEDENRODE - Er is geen ‘kermistopper’ dit jaar zoals Peter Beense, Django Wagner of Dries Roelvink om de kermis in Boxtel officieel swingend te openen. Maar veel mensen in het dorp zijn al lang blij dat het evenement in 2021 ondanks de pandemie toch door kan gaan. Ook in Sint-Oedenrode staat de kermis inmiddels in de startblokken.