Vrees voor ontstaan ‘enorm’ autobedrijf langs A2 bij Boxtel

Heuse rock vanuit de kerktoren van Boxtel, een eerbetoon aan George Kooymans

10 maart BOXTEL - Aan het tijdperk Golden Earring is na 60 jaar abrupt een eind gekomen. Een schok voor de fans. De reden is nóg schokkender: medeoprichter en gitarist George Kooymans lijdt aan ALS. Donderdag wordt-ie 73. Als eerbetoon zal om 17.15 uur op zo veel mogelijk plekken in Nederland de wereldhit Radar Love klinken. In Boxtel draagt Tommy van Doorn z’n steentje bij door het carillon van de Sint-Petrusbasiliek melodieus te laten beieren.