‘Vrienden van de jury’ wint de eerste Haorense Durpskwis

Anders dan voetbal

Eigen promotiefilmpje

Enkele oproepen via de sociale media brachten 1392 deelnemers in 77 teams op de been. Elk organisatielid nam een categorie met vragen voor zijn rekening en na ruim zeventig vergaderingen was het 105 pagina tellende kwisboek met vragen en doe opdrachten klaar. Bart vertelt: ‘Het was zo geweldig om op zaterdagavond 12 mei alleen maar gele hesjes door het dorp te zien fietsen, vanwege de veiligheid hadden we dat verplicht gesteld. Wij als organisatie kwamen bij alle 77 hoofdkwartierlocaties een kijkje nemen. Deze waren allemaal prachtig versierd, want ook dat was een doe opdracht. Het team CC Mee(j) Hooftpijn kreeg hiervoor de meeste punten. Ook op een USB stick moesten de teams enkele foto’s en een eigen gemaakt promotiefilmpje over Haaren zetten. Verder kregen ze de opdracht om een taart te bakken, maar precies op een tijdstip dat alle winkels dicht waren. Het nakijken van alle mappen met antwoorden hebben we wel onderschat, dat heeft ons nagenoeg een hele week gekost.’