Vrijheidsboom Gestel krijgt tweede leven als twee zitbankjes

SINT-MICHIELSGESTEL - De vrijheidsboom die in 1945 werd geplant en in 2018 gekapt voor de bouw van het Meestershuis op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel, krijgt een tweede leven. Er worden zitbankjes van gemaakt die rond Koningsdag worden onthuld.

De vrijheidsboom van het Petrus Dondersplein. Het is 31 augustus 1945, koningin Wilhelmina is jarig. De bevrijding wordt gevierd in Sint-Michielsgestel met het planten van de Vrijheidsboom (een vederesdoorn) op het Petrus Dondersplein. Twee tieners uit het dorp, Simon Staats en Ria van de Westelaken, helpen burgemeester Frans Schellekens om de boom te zetten.

Zinken koker gevonden

Het is januari 2018. De kettingzaag maakt korte metten met de vrijheidsboom. Want het centrumplan van Sint-Michielsgestel kondigt zich aan met de bouw van het Meestershuis. Daar strijkt later Brasserie Thuys neer. Bij archeologisch onderzoek wordt wat later zelfs nog een zinken koker gevonden die onder de boom werd gelegd. In de koker nog twee oorlogsmuntjes en een brief waarin gemeld is wie de boom heeft gezet.

Mooie planken van gezaagd

Februari 2020. Wethouder Ed Mathijssen: ,,De boom hebben we na de kap in depot gezet. Er zijn inmiddels planken van gezaagd en mooi konden drogen. We zijn de vrijheidsboom dus niet vergeten. Een professioneel bedrijf gaat daar nu twee zitbankjes van maken. Die komen te staan op de route tussen het gemeentehuis (De Meander) en de brug over de Dommel naar het centrum van Gestel.”