Vrijwilligers geven NK driebanden in Berlicum professionele uitstraling

Het is al de vierde keer dat het NK driebanden (de Masters) in D’n Durpsherd in Berlicum wordt gehouden, maar met Ad Smout (66) en Harry Mathijssen (62) als roergangers heeft een groep vrijwilligers toch nog drie lange dagen nodig voor de voorbereidingen. Linksom of rechtsom; donderdagmiddag om 13.00 uur begint Dick Jaspers aan de eerste partij. ,,Elk jaar proberen we het weer net iets professioneler te doen”, vertelt Waalwijker Smout, die net als Mathijssen al decennia in de biljartwereld bivakkeert. ,,Ik heb een magazine, De Biljartballen. Harry zit in Berlicum met zijn biljartfabriek.” Ze hebben dus allebei zakelijke belangen, maar spannen zich toch vooral in uit liefde voor de sport. ,,We krijgen vaak te horen de deelnemers en bezoekers dat ze vinden dat we hier een top-evenement hebben neergezet. Dat is een mooie beloning”, vindt Mathijsen.

Wereldbekerwedstrijd

Het duo heeft zelfs zo’n plezier in organiseren dat ze eind oktober een Wereldbekerwedstrijd naar Veghel halen, waar de volledige wereldtop aantreedt. Tien jaar geleden was er voor het laatste zo’n prestigieus toernooi in Nederland. ,,In Veghel draaien we dan met een begroting die het tienvoudige is van hier bij de Masters”, stelt Smout met enige trots. ,,Daar hebben we alleen al 110.000 euro aan prijzengeld.” Maar eerst de Masters - met krap 25.000 euro prijzengeld - maar weer eens tot een goed einde brengen. De opbouw van de biljartzaal in d’n Durpsherd vordert gestaag. ,,Er kunnen hier zo’n 300 man binnen”, vertelt Mathijssen. ,,En die zitten er bijna elke dag ook wel. Op de zaterdag staan er geregeld dertig, veertig man te wachten voor de deur tot er iemand weggaat, zodat zij naar binnen komen.”

Dick Jaspers

Dan is de entree nog gratis. Om teleurstellingen te voorkomen worden voor de finaledag, zondag, wél entreekaarten verkocht. ,,Anders komen er waarschijnlijk mensen voor niks hierheen”, aldus Smout, die er geen geld op durft in te zetten dat Dick Jaspers zijn twintigste nationale titel gaat pakken. ,,Hij is natuurlijk de grote favoriet, maar in 2015 en 2016 greep Dick ernaast, dus dat zou nu ook weer kunnen gebeuren.”