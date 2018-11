'Vroeger en nu, feesten nondeju’ met prins Thoams d'n Urste in Esch

Kinderen krijgen les in stripteke­nen in biblio­theek Boxtel: ‘Je kunt het nooit fout doen’

10 november BOXTEL - Terwijl de reguliere bibliotheekbezoekers zich langs rekken vol boeken bewogen of ergens in een hoekje zaten te lezen, werd in de Toonplein-zaal van de Boxtelse bibliotheek zaterdag les gegeven. Geen onderricht in Engels, muziek of exacte wetenschappen. Dit keer stond het vak striptekenen op het programma.