Vroegere slordige ruiming kerkhof kost Haaren nu bijna twee ton

HAAREN - Omdat in de jaren zestig een begraafplaats in het hart van Haaren niet goed geruimd is, zit de gemeente nu met een kostenpost van 150.000 tot 200.000 euro. Navrant is dat de stoffelijke resten die nu, bij de metamorfose van het Mgr. Bekkersplein, boven de grond komen afkomstig zijn van het deel van het kerkhof waar vroeger arme mensen gratis begraven konden worden.

Het Mgr. Bekkersplein in Haaren, tussen gemeentehuis, Lambertuskerk, kapel, zorgcentrum Haarensteyn en winkels, ondergaat een forse opknapbeurt en herinrichting, waarvoor de gemeente 1,5 miljoen euro heeft uitgetrokken. Tijdens het werk, dat al maanden gaande is, stuitte de aannemer op een aanzienlijke hoeveelheid stoffelijke resten. Al snel bleken die afkomstig te zijn van de begraafplaats die hier ooit was, bij de kerk die er heeft gestaan.

Door brand verwoest

Het gaat om de zogeheten Waterstaatskerk, die in 1856 werd gebouwd. Dat godshuis stond met zijn achterkant op de plek waar nu de ingang is van het gemeentehuis. Daar omheen werd een grote kerkhofmuur gebouwd, waarbinnen de begraafplaats lag. Van 1856 tot 1959 werden er mensen begraven op dit kerkhof. In de jaren zestig werd de begraafplaats gesloten. De kerk was al in 1911 door brand verwoest. Daarna gingen de parochianen een paar jaar in een noodkerk naar de mis. Totdat de Lambertuskerk in 1914 in gebruik werd genomen. Die prijkt nog altijd in het hart van Haaren.

Volledig scherm Het aanzicht van de Kerkstraat met kerkhofmuur en waterstaatskerk. © Archief gemeente Haaren

De toenmalige pastoor Verrijt bleek een echte ‘zakenman.’ Behalve oprichter van het Haarens Klokje en Il Grigio en andere zaken, lette hij ook op de kerkelijke centen. En zo verkocht hij rond 1960 de lap grond van het oude kerkhof aan de gemeente voor nieuwe dorpsontwikkelingen. Er werd een nieuwe begraafplaats gemaakt aan de André Vissersstraat en het oude kerkhof werd geruimd. Sommige familieleden hebben hun doden zelf opgegraven op het oude kerkhof en naar de nieuwe begraafplaats gebracht. Een Haarenaar herinnert zich dat die verplaatsing in zijn familie met een kruiwagen gebeurde. Naar inmiddels is gebleken is de ruiming van het kerkhof toen niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd, waarvoor de gemeente nu de rekening gepresenteerd krijgt.

Herbegraven

De gemeente schakelde na de vondst van de eerste botten archeologen in en liet een grondradar het hele plein onderzoeken. De menselijke resten zijn vervolgens met piëteit geruimd door een gespecialiseerde onderneming. Ze krijgen een plek op een andere begraafplaats. Na de zomer is bekend waar en wanneer dat gebeurt.

Binnenkort is er een gesprek met de parochie over de vorm van het graf en of er een zerk, monument of plaquette bij dat graf komt. Al deze kosten, van opgraven, onderzoek tot herbegraven, zijn inbegrepen bij de post van 150.000 tot 200.000 euro. Die kosten kunnen niet op het budget van anderhalf miljoen euro voor de herinrichting verhaald worden.