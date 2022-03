Vrouw (35) aangehouden voor mensenhandel en verkoop neppe merkkleding in Sint-Michielsgestel

Overbuur­man Marco Vugts: ‘Geen toren op oude gemeente­huis Schijndel’

DEN HAAG/SCHIJNDEL – William Vugts uit Schijndel had deze week bij de Raad van State in Den Haag een simpel voorstel om een conflict over de (ver)nieuwbouw van het oude gemeentekantoor op de Markt uit de wereld te helpen: geen toren bouwen.

5 maart