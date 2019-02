Vrouw die overleed bij ongeluk op A2 bij Best is 24-jarige Eindhovense

Boxtelse journalist uitgezet uit Marokko door geheime dienst: ‘Allemaal mannen met zonnebril­len. Het leek wel een film’

16:15 VEESSEN/TILBURG - Achteraf denkt journalist Gerbert van der Aa dat hij misschien ‘iets te lichtzinnig’ is omgegaan met het feit dat hij niet op die plek in Marokko mocht zijn. Maar een hele duidelijke reden voor zijn uitzetting heeft Van der Aa - sinds dinsdag weer veilig thuis in het Gelderse Veessen - een week na dato nog steeds niet gekregen van de Marokkaanse autoriteiten.