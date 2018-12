Vrouw in rolstoel overleden na val in water Schijndel

Alpaca's stelen de show op kribkesrou­te in Liempde

18:00 SCHIJNDEL - ,,Liempde is al weken bezig met de kerstsfeer en er staat weer een fantastische kribkesroute. Een blijk van saamhorigheid van de mensen in Liempde.” Aan het woord is wethouder Peter van de Wiel, die zondag de kerststallenroute in Liempde officieel opende.