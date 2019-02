Vrouw overleden bij ongeluk met vrachtwagen op A2 tussen Best en Boxtel, twee rijstroken dicht

Citymarke­ting is voor de politiek in Meierij­stad nog een vies woord

5:50 SINT-OEDENRODE - 100.000 euro voor citymarketing, voor een nieuw logo en een slogan om van Meierijstad ’de meest ondernemende stad van Europa’ te maken. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, zo bleek donderdagavond in de commissie Ruimte en Economie in Meierijstad.