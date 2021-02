Vuilniswagens staan stil, ‘Het was verraderlijk glad’

‘Ruim zeven weken zonder kinderen, wat een feest om ze weer te zien’

8 februari DEN DUNGEN - Ze moesten weer even aan elkaar wennen. Want 7,5 week elkaar niet live zien, dat is toch heel apart. Zelfs in een zomervakantie zitten de kinderen van basisschool De Wegwijzer niet zolang zonder juf of meester. Daarom was het maandag extra leuk in de klassen van de Dungense basisschool. Het moet wél allemaal met regeltjes. Zoals leerlingen van de groepen zeven en acht die mondkapjes dragen.