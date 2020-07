Vuurdoop voor buitenbaden in ‘verloren seizoen’, maar vol = vol!

SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Eindelijk is het vandaag weer tijd voor zwemmers en zonnebaders, voor bommetjes en baantjes trekken, waterpret en vermaak langs de kant. De beide buitenbaden in de Meierij, De Langspier in Boxtel en zwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel, verwachten vandaag topdrukte. Voor zover corona dat toestaat. Op de bonnefooi naar het zwembad kan, maar vol = vol!

Wie zeker wil zijn van een plekje onder de blakerende zon en langs het buitenbad van Zwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel kan reserveren. Dat is het verstandigst, want locatiemanager Bas Heidema en zijn team laten slechts 500 gasten binnen, ook al kan het terrein zo’n 1500 zwemlustigen herbergen. Vanwege corona en de 1,5 meter afstand die mogelijk moet zijn. ,,De eerste paar honderd reserveringen zijn al geboekt.

Toch is het mogelijk om ook op de bonnefooi naar het Gestelse bad te gaan. Bij de kassa moet dan wel een korte registratie - naam en telefoonnummer - plaats hebben. En gasten moeten een gezondheidsverklaring afleggen. ,,Zolang er plek is, laten we mensen toe. Daarna is het vol = vol en sturen we mensen naar huis”, zegt Heidema.

Geen reserveringen

Zijn collega John Brusselers van buitenbad De Lachspier in Boxtel werkt niet met reserveringen. Dat lijkt hem niet nodig, ook al wordt het de eerste tropische dag van de zomervakantie. ,,We hebben normaal plaats voor zo’n 5000 bezoekers, nu laten we er - vanwege de coronamaatregelen - 2500 toe. Het zal hopelijk druk worden, maar niet zo druk dat we over dat aantal van 2500 gaan.”

Eigen verantwoordelijkheid

In beide baden gelden extra regels - 1,5 meter afstand en looprichtingen - en voorzorgsmaatregelen, uiteraard vanwege corona. Zo worden toiletten, douches en kleedruimten veelvuldig schoongemaakt en staan op meerdere plekken flacons met desinfectiemiddel. Medewerkers van Zegenwerp houden in de gaten of de noodzakelijke afstand in acht genomen wordt. Bij De Langspier gaat Brusselers uit van de eigen verantwoordelijkheid van de gasten. ,,Controleren en handhaven moet de gemeente doen. We hebben een groot terrein. Ik denk dat onze gasten corona even vergeten. Het voelt als andere jaren.”

Turbulente tijden

Beide managers zeggen toe te zijn aan een drukke dag na turbulente tijden van gedwongen sluiting en een beperkte opening. Nu zijn de meeste beperkingen opgeheven en kunnen mensen weer samen van water en zon genieten. Heidema spreekt van ‘een vuurdoop’, vanwege de coronamaatregelen. ,,We zouden normaal een team van vijf mensen voor vijfhonderd gasten hebben. Nu lopen er twee of drie extra medewerkers rond, voor de registratie, extra schoonmaak en toezicht houden op die 1,5 meter.”

Volledig scherm Lol in buitenbad De Langspier in Boxtel, het kan ook deze zomer, ondanks covid-19. © Roy Lazet

Verloren jaar

Bij beide buitenbaden zijn veel minder abonnementen verkocht dan andere jaren. John Brusselers vindt het gezien de omstandigheden niet tegenvallen, maar spreekt over ‘duidelijk minder’ dan anders. Precieze aantallen wil hij niet geven. Bas Heidema van Zegenwerp heeft ongeveer een kwart van de normale 1400 tot 1500 abonnementen verkocht. ,,We beschouwen dit dan ook al als een verloren jaar.”

Nu eerst even knallen

Het Gestelse buitenbad zal op een stevig verlies afkoersen, zo verwacht hij. Met een mooie zomer blijft dat onder de ton. ,,Het is niet anders. We vallen onder Optisport, dat is een stevig bedrijf met zo’n 350 locaties in het land. We zijn natuurlijk niet de enige locatie die verlies draait. Het is voor iedereen een moeilijk jaar. Maar we gaan vol goede moed van volgend jaar een beter jaar maken. Maar nu eerst nog even knallen op alle tropische dagen die we deze zomer nog krijgen.”