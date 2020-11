Vuurwerkresten veroorzaken brandje in Boxtel

Stemmen in coronatijd: alle ogen zijn woensdag gericht op Brabantse ‘proefge­meen­ten’ Boxtel, Oisterwijk en Vught

17 november Voor het eerst kunnen we in eigen land gadeslaan hoe verkiezingen in coronatijd verlopen. In Boxtel, Vught en Oisterwijk worden nieuwe gemeenteraden gekozen. Onder meer het drive-in stembureau en het mobiele stemloket beleven woensdag hun primeur. Den Haag kijkt leergierig mee.