VVD Boxtel vraagt aandacht voor ondermijning

het boxtel van ‘Je wordt nu niet meer aangekeken alsof je een taakstraf voor Bureau Halt hebt’

3 juli BOXTEL - Joost van der Pluijm (60) steekt de Europalaan over, van zijn huis naar het bloemenveld met de fruitbomen aan de overkant van de weg. Het is het eerst aangelegde wilde-bloemenveldje in Boxtel dat wordt onderhouden door de buurt. Van der Pluijm zorgt voor het snoeiwerk. Hij bukt zich. ,,Kijk, de bast is bij de grond beschadigd door het maaien. Zonde. Dus nu maai ik zelf rondom de boom.”