VVD Gestel vreest voor forse bezuinigingen door coronacrisis: ‘Dit heeft meerdere jaren effect’

De VVD in Sint-Michielsgestel trekt nu al aan de bel en wil dat het Rijk het financiële huishoudboekje (uitkering in het gemeentefonds) van Gestel de komende jaren niet fors gaat korten door de coronacrisis.

Motie

Daarom lanceerde hij een motie die de gemeenteraad unaniem steunde en waarin het Rijk wordt gevraagd om de komende paar jaar niet te tornen aan de uitkering vanuit Den Haag in het gemeentefonds. ,,Zij hanteren het principe van samen de trap op en samen de trap af. Dat betekent zoveel als minder geld in het gemeentefonds als het minder goed gaat en meer als het landelijk financieel beter gaat. Dat principe, dat willen we nu juist niet. Als we als gemeente stabiele begrotingen willen maken, dan moeten we er van op aan kunnen dat we voldoende geld beschikbaar hebben en houden.”