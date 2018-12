VVD-raadslid uit Den Bosch begint fitnessclub in Haaren

Rotman is opgeleid als accountant, werkte voor tal van bedrijven en organisaties en heeft momenteel een volledige baan bij de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houdt op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars in ons land. Daarnaast is hij al zestien jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Den Bosch. ,,Of ik nog tijd over heb voor een eigen fitness-club? Ik maak tijd; het is een kwestie van prioriteiten stellen. Dat klinkt simpel, maar het kan alleen omdat mijn vrouw mij van harte steunt. Zij is zelf ook een bezige bij.”