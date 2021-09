VVD-wethouder Harry van Rooijen verlaat politiek Meierijstad

Van Rooijen heeft er straks 17 jaar lokale politiek opzitten, eerst in Veghel en sinds 2017 in fusiegemeente Meierijstad. In 2010 werd hij raadslid in Veghel, voor die tijd deed hij al commissiewerk. In 2014 was hij lijstrekker namens de VVD in Veghel en werd hij fractievoorzitter. Na de verkiezingen van november 2016 in Meierijstad, waarbij hij opnieuw lijstrekker was, werd hij wethouder.