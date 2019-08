VVN stopt met verkeersexamens: ‘En dat met 678 doden per jaar door ongevallen’

Liefde voor blaasmu­ziek van Liempdena­ren leidt tot nieuw festival

11:42 LIEMPDE - Ze raakten allebei op 11-jarige leeftijd verslingerd aan de trompet. Die liefde doofde nooit meer. Sterker nog, die verdiepte zich in de loop van de jaren alleen maar. Dat komt ook omdat Henriëtte Smulders (60) en Maarten Termeer (44), allebei muzikant bij fanfare Concordia in Liempde, al lang niet meer alleen marsen en andere klassiekere stukken blazen. Ze spelen met groot plezier ook popnummers, liedjes uit James Bond-films of een Queen-medley. Hun passie voor blaasmuziek leidt tot een nieuw jaarlijks festival in hun dorp: Brass ’n Woods. Dat mag groot worden.