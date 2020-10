VVV maakt in Meierijstad plaats voor VIP's

Vorig jaar werd al bekend dat Meierijstad afscheid neemt van de organisatie Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV). Meierijstad beschikt nu over een VVV-winkel in Sint-Oedenrode (gevestigd in Sint-Paulusgasthuis en goed voor 3000 bezoeken per jaar) en twee VVV-agentschappen in Schijndel (in het Jan Heestershuis met 1500 bezoeken per jaar) en Veghel (in Het Raadhuis bij de bibliotheek met 3500 bezoeken per jaar).