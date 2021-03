Waar blijven al die woningen voor de Polen en andere arbeiders?

Al honderd kinderen in armoede geholpen, maar er wachten er nog zeshonderd...

26 februari BOXTEL - Geen geld voor de sportclub of dansles van je kind? Er zijn mogelijkheden, zoals bij Stichting Leergeld. Want in Boxtel zijn er nog altijd zeshonderd kinderen die niet kunnen meedoen. En als de coronacrisis straks voorbij is, verwacht de stichting nog meer aanmeldingen: ‘Ik ben bang dat er dan veel meer mensen in de problemen komen’.