Waar blijven de nieuwe populieren bij de A2 tussen Boxtel en Best?

BOXTEL/BEST - Rijkswaterstaat is het herplanten van populieren naast de A2 tussen Boxtel en Best nog niet vergeten. Er treedt wel wat vertraging op. Want de nieuwe bomen worden pas begin volgend jaar aangeplant.

Het is nog steeds een kale vlakte naast de A2 tussen Boxtel en Best. Sinds de kap van de bomenallee naast de A2 tussen Boxtel en Best begin 2019 is Rijkswaterstaat nog niet in actie gekomen om nieuwe populieren aan te planten. Maar daar gaat snel verandering in komen.

Rijkswaterstaat belooft namelijk dat begin volgend jaar nieuwe populieren worden aangeplant. ,,We planten de populierenstaken van de soorten Ellert, Koster en Vreecken. Dat doen we in de maanden januari en februari. Het gaat om ongeveer 1560 bomen”, zegt Rijkswaterstaat.

Voor 1 maart 2021

Deze maanden worden door boomspecialisten als meest ideaal moment gezien om ze aan te planten. ,,Zodat er een optimaal groeiresultaat is. De herplant wordt zowel aan de oost- als aan de westzijde van de A2 uitgevoerd. Voor 1 maart 2021 ronden we de herplant af”, zegt een woordvoerder van Rijkwaterstaat.

Liempdseweg

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Best de herplant van populieren in eigen beheer uitgevoerd. De gemeente had nog een overschot van 45 stuks, deze populieren zijn recent langs de Liempdseweg in Best geplant.

Boxtel moet ook nog herplanten

Naast Rijkswaterstaat is ook Boxtel is nog niet toegekomen aan het herplanten van de populieren. Een woordvoerder van de gemeente: ,,Wij sluiten op een paar plekken op Boxtels grondgebied –waar de populieren zijn gerooid- aan bij de herplant van Rijkswaterstaat. Hierbij volgen we het landschapsplan en de vergunning. Boxtel volgt hetzelfde stramien en plantafstand die Rijkswaterstaat hanteert. Hoeveel bomen dat precies worden, weten we nog niet. We kunnen tot 1 april aanplanten.”