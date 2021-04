‘Waar blijven die polenhotels in Boxtel?’

BOXTEL - Al sinds 2019 wordt er over gesproken, maar zicht op voldoende fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten in Boxtel is er nog steeds niet. De raadsfractie van de SP dringt daarom in schriftelijke vragen aan op ‘garen op de klos’.

,,Het duurt allemaal veel te lang. In november vorig heeft de raad unaniem ingestemd met een voorstel voor de huisvesting. Sindsdien is het echter stil. De problemen onder meer in woonwijken worden echter niet kleiner”, aldus de SP, die onder meer wil weten hoe het er op dit moment voor staat met de plannen.

De Boxtelse politiek praat al sinds de zomer van 2019 over huisvesten van een deel van de 2200 arbeidsmigranten die in Boxtel werkzaam zijn. Het duurde echter tot november 2020, een moment dat de SP nog met een wethouder in het college zat, vooraleer de gemeenteraad een plan kreeg voorgelegd en daarmee instemde.

800 plekken voor arbeidsmigranten

Dat plan gaat uit van realiseren van 800 plekken voor arbeidsmigranten de komende drie jaar. Die ‘Polenhotels’ zouden moeten komen in de nabijheid van de plaatselijke bedrijventerreinen. Het was de bedoeling om in april initiatiefnemers te vragen met hun plannen te komen. ,,Dat gaan we alvast hoogstwaarschijnlijk niet halen”, vreest de SP.