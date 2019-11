Waar blijven die woningen in dorpen van Meierijstad? Politiek vraagt om actieplan

Woningbouw in de kleine kernen is al vaak aan bod geweest in de gemeenteraad van Meierijstad. Maar volgens Lokaal Meierijstad worden er nog steeds veel te weinig huizen gebouwd in de kleine dorpen. Lokaal herinnert in het voorstel ook aan het mislukken van de bouwproef in Keldonk, zoals onlangs bekend werd. ,,Het college zou de regie nemen in Keldonk. Maar we zijn na zeven maanden nog geen stap verder. En de nood is hoog.”