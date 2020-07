Waar blijven ze dit jaar toch, die jeukrupsen?

Vroegere slordige ruiming kerkhof kost Haaren nu bijna twee ton

7:00 HAAREN - Omdat in de jaren zestig een begraafplaats in het hart van Haaren niet goed geruimd is, zit de gemeente nu met een kostenpost van 150.000 tot 200.000 euro. Navrant is dat de stoffelijke resten die nu, bij de metamorfose van het Mgr. Bekkersplein, boven de grond komen afkomstig zijn van het deel van het kerkhof waar vroeger arme mensen gratis begraven konden worden.