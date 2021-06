Waarom Henk van den Oetelaar werd gedood: ‘Halen van geld is verschrikkelijk uit de hand gelopen’

Video Dode Boxtelaar Henk van den Oetelaar vastgebon­den op stoel aangetrof­fen door familie

25 januari BOXTEL - Boxtelaar Henk van den Oetelaar (73) die zaterdagmiddag dood is aangetroffen in zijn woning naast zijn bed and breakfast-gebouw In den Boogert was waarschijnlijk slachtoffer van een overval of inbraak. Hij werd vastgebonden op een stoel aangetroffen door een familielid dat de politie waarschuwde.