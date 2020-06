Waarom is het niet oké om gewoon niet-racistisch te zijn?

Onder het motto 'wie zwijgt stemt toe', laat Jan en Alleman zich horen. De een pleit voor het verbranden van geschiedenisboeken en verbannen van omstreden kunst. De ander schrijft indoctrinerende teksten voor de lesmethode Nieuwsbegrip en schotelt onze basisschoolkinderen letterlijk 'George ging dood door geweld van een witte agent. Witte agenten doen dat vaker' en 'Zwarte mensen slecht behandelen, noem je racisme' voor. Het vak racisme zou op school gegeven moeten worden en als opvoeders dienen we te praten over de verschillen tussen wit en zwart, zo lees ik. Echt, wie verzint dit? Hebben we hierover gestemd? Zo maak je kinderen toch juist bewust van een diversiteit die ze eerder niet ervoeren. Ook ik zeg nee tegen racisme. Maar bereik je een antiracistische gemeenschap door historie uit te gummen en je druk te maken over elk verschil? Ik ben tegen. Net zo goed als ik tegen Miss Black of Miss White verkiezingen ben, zowel vrouwen als mannen aan de top wens en vind dat een Gay Pride of Wereld Downsyndroomdag de inclusieve samenleving eerder tegenhoudt dan stimuleert.