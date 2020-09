Waarom is Schijndel zo verknocht aan Zwarte Piet?

Waarom Schijndel zo verknocht is aan Zwarte Piet? Theo Venrooij heeft zijn antwoord pasklaar: ,,Het is een oude traditie, het hoort zo. Ze nemen toch al steeds meer af. Je mag niet meer roken in de kroeg, gokkasten mogen bijna nergens staan en er komt nog een tijd dat we geen bier meer mogen drinken in de kroeg...”

Venrooij zit op het bankje bij de Hema, samen met nog drie mannen. Marcel Verhoeven is er ook niet over te spreken dat nu ook Schijndel afscheid gaat nemen van Zwarte Piet, al gebeurt het hier met een stapsgewijze metamorfose. ,,Ze pakken een kinderfeest af.”

In Schijndel kunnen de Pieten nu nog zelf kiezen. ,,Of ze gaan als bruine piet, óf als schoorsteenpiet. Dan krijgen ze grijze schmink”, licht voorzitter Lambèr Gevers van de stichting Sinterklaas Schijndel toe.

Boxtel neemt definitief afscheid van Zwarte Piet

In tegenstelling tot Schijndel neemt Boxtel dit jaar definitief afscheid van Zwarte Piet. Hier komen alleen nog schoorsteenpieten. Veel Schijndelse pieten willen niet graag afscheid nemen van hun bruine schmink, zo blijkt. Gevers: ,,Het is ook een soort maskerade. Ze willen zonder herkend te worden hun feestje vieren.” Sommige pieten dreigden zelfs te stoppen als ze hun bruine kleurtje kwijtraken. ,,Nu hopen we hen met een grijze kleur over te halen, want we willen ze niet graag kwijt.”

‘Onze liefde voor Zwarte Piet is niet verdwenen’

Veghelse basisscholen kiezen ook voor de schoorsteenpiet, hier is Zwarte Piet dit jaar taboe. De basisscholen in Schijndel volgen de lijn van de stichting. Dus nu nog Zwarte Pieten én schoorsteenpieten. Gevers: ,,Onze liefde voor Zwarte Piet is niet verdwenen, maar we willen mensen geen pijn doen. Andere waarden zijn belangrijker. Zoals de liefde voor het feest, dat behouden dient te blijven.”

Schijndelaren denken heel verschillend over het verdwijnen van Zwarte Piet, zo blijkt in het centrum. ,,Ik vind het prima", zegt Michiel Buurke. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen er aanstoot aan nemen.”