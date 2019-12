Waarom toch dat ‘gejojo’ met de afvaltarieven in Sint-Michielsgestel?

Nu de omgekeerde wereld

Vlagheide kost nog steeds veel geld

Misschien zoeken naar andere manier

Sneller acteren op tekorten kan ‘schokken’ in tarief voorkomen

Is Gestel iets te verwijten? Ja, dat wel. Sneller acteren als je ontdekt dat het afvalstoffentarief -vooral het vastrecht, maar ook de kosten van het elke keer aan de straat zetten van afval- niet in de pas loopt met de werkelijke kosten. Nu is dat twee jaar op rij blijven liggen. Want in 2018 kwam Gestel al geld tekort en in 2019 nog eens. Dat moet nu in één keer meegenomen worden in het hogere tarief van 2020. En dan kom je, met alle andere prijsverhogende factoren, uit op die forse verhoging van negentig euro.