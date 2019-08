Waarom wordt Haaren ook al weer opgesplitst?

Rechtszaak dierenacti­vis­ten Boxtel uitgesteld

12 augustus DEN BOSCH - De zaak tegen Meat the Victims; de actiegroep die op 13 mei tien uur lang een varkensstal in Boxtel bezette, is met een week uitgesteld. Aankomende donderdag zouden de eerste negen Nederlandse activisten terecht staan. Maar de zaak is aangehouden. Advocaten willen meer tijd en de hele groep in één keer voor de rechter.