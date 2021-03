Waarschuwing: 'Niet op zandhopen klimmen bij Heiloop in Kampina’

Het Spit in Hedel delft het onderspit door corona; ‘We zijn een beetje leeg’

19 maart HEDEL/SCHIJNDEL - Het was een avontuur. Maar André Jansen en Astrid Kelders hadden zich het verloop ervan heel anders voorgesteld toen ze in 2017 in Hedel van start gingen met restaurant Het Spit. Na een paar jaar keihard werken begon de zaak goed te lopen. Mensen uit het dorp, uit de hele regio, kregen door dat je in Hedel terecht kon voor een gegrild kippetje voor een prima prijs. ,,De flow zat er lekker in.” Na een jaar coronacrisis en geen zicht op betere tijden is het echter over en uit.