Wandelpaden in het Groene Woud worden langzaamaan circuits voor motorcrossers: ‘Groot gevaar voor mensen en natuur’

VIDEO Dierenambu­lan­ce heeft het extreem druk in coronatijd: ‘We kunnen het amper aan’

22 juli DEN BOSCH/VUGHT - Bijna 120 meldingen over zieke, gewonde of vermiste dieren tijdens een dienst van zes uur, dat is voor de Dierenambulance Regio ’s-Hertogenbosch geen uitzondering. ,,Het is echt extreem druk in deze coronatijd, we kunnen het amper aan.” Op pad met twee vrijwilligers van de Dierenambulance.