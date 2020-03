Wandelvlonder bij Stapelen in Boxtel klaar voor gebruik

Speciale afdeling in Liduina Boxtel start vandaag met vijftien bedden voor mensen met dementie én corona

6:14 BOXTEL - Na een korte verbouwing start vandaag een speciale corona-afdeling met vijftien bedden in Liduina in Boxtel. Ongeveer twintig verpleegkundigen en verzorgenden en drie artsen verzorgen daar corona-patiënten met dementie of mensen met dementie waarvoor thuisisolatie met hulp van thuiszorg niet meer haalbaar is.