Wapengekletter tijdens de Liempdse Boeremèrt: ‘We spelen geen Ivanhoe’

Het is de middeleeuwse vechtclub Lions of Steel, waarvan de leden, afkomstig uit alle windstreken, om de week in accommodatie Pius X in Liempde trainen. “We spelen geen Ivanhoe, het is echt een full-contact vechtsport, zoals ook kickboksen of mixed martial arts", aldus Bart de Laat (25), Liempdenaar en een van de oprichters van club. In de brandende zon hijsen de strijders zich in een harnas van 25 tot 40 kilo, waarin de temperatuur kan oplopen tot zestig graden. "Slaan en schoppen in knieholten, op de nek of in het kruis is streng verboden, verder is alles geoorloofd", zo meldt de spreekstalmeester, waarna het wapengekletter losbarst.