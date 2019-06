Warm welkom voor Rik Compagne in Meierijstad

Compagne is lid van HIER, het smaldeel van Team Meierijstad dat in de coalitie bleef. Van den Bogaard is aangesloten bij Lokaal Meierijstad, hij bleef loyaal aan deze nieuwe partij.

Lokaal Meierijstad nam plaats in de oppositie, maar ook de leden van deze partij gaven Rik Compagne (31) dus een warm welkom in het gemeentebestuur. Compagne was eerder gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode. Daar was hij aangesloten bij Hart voor Rooi, een van de zes lokale partijen die bij de komst van Meierijstad opgingen in Team Meierijstad. ,,Met de jongste wethouder van Meierijstad en nieuwe commissievoorzitters kunnen we weer vol energie door", zei burgemeester Kees van Rooij. Compagne krijgt onder meer wonen en zorg in zijn portefeuille.