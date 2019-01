Wat doe je als het misgaat in een natuurgebied? ‘Blijf opletten waar je bent’

BIEZENMORTEL - Als er iets misgaat in het bos, is het voor hulpdiensten soms lastig te bepalen waar ze zijn. Een mountainbiker raakte dinsdag gewond bij een val in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, maar kon vervolgens door de hulpdiensten niet direct gevonden worden. Wat dan?

Dit gebeurt vaker, maar toch zijn er verschillende manieren waarop je snel duidelijk kan maken waar je bent. Simone Prinsen van Natuurmonumenten: “Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat de nummering langs de mountainbikeroutes daarvoor echt belangrijk is.”

Genummerde routes

De mountainbikeroutes in de Loonse en Drunense Duinen zijn genummerd. “Het is net als de hectometerpaaltjes langs de snelweg”, vertelt Prinsen. Die nummers kunnen worden gebruikt om een route te volgen, maar ze kunnen ook je locatie duidelijk maken in geval van nood. “De brandweer heeft een kaart waar al die nummers op zijn uitgeschreven. Als je oplet bij welk nummer je in de buurt bent, dan weten zij zo waar je bent. Maar dan moet je wel weten dat je ze in de gaten moet houden.”

Volledig scherm Een voorbeeld van de nummering op mountainbikeroutes. © MTB Utrechtse Heuvelrug

Dit systeem is er speciaal op de fietsroutes. “Dat is omdat mountainbikers nu eenmaal meer risico lopen. Soms gaan ze vrij hard. Dan is de kans dat je valt natuurlijk groter dan wanneer je rustig wandelt.”

Locatie delen

De wandelroutes is een ander verhaal. Prinsen: “Op het moment dat je een knooppuntenroute loopt, kun je je dichtstbijzijnde knooppunt melden. Dat kan echter niet als je gewoon een gekleurde route loopt. Als er dan iets misgaat, is je snelste optie je locatie delen via je mobiel.”

Quote Onthoud opvallende markerin­gen die je onderweg tegenkomt. Dat kan allemaal helpen.” Simone Prinsen, Natuurmonumenten

Maar was als je in het grote natuurgebied geen bereik hebt? Het is belangrijk dat je ondanks het ontspannen wandelen, je omgeving in de gaten blijft houden. “Als je in kunt schatten waar op de route je bent, helpt dat ook al iets. Onthoud opvallende markeringen die je onderweg tegenkomt. Dat kan allemaal helpen.”

Bereikbaarheid

Ook wanneer je duidelijk kunt maken waar je bent, kan het even duren voordat de hulpdiensten jou bereikt hebben. “Zelfs als ze weten waar je bent, blijft het lastig. Niet alle wegen en paden in het bos zijn even goed begaanbaar. Blijf dus waar je bent en blijf rustig als je op ze wacht.”