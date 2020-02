Wat doe je met al die lege kerken?

Zijn jonge jaren waren doordrenkt met het katholieke geloof. ,,Ik ben geboren in het klooster in Uden, mijn vader werkte daar en we woonden met ons gezin in een boerderij op het erf", zegt Jan Kerkhof (66) uit Boerdonk, voorzitter van de monumentencommissie in Meierijstad. ,,Toen ik 12 was ging ik naar kostschool in Helmond, ik ging zo’n beetje iedere dag naar de kerk.”

Hoe anders is dat nu. ,,Ik kom alleen nog in de kerk op feestdagen en bij uitvaarten.” De oud-wethouder van Veghel maakte de leegloop van de kerken van nabij mee. En hij is niet de enige in zijn dorp die niet meer wekelijks naar de kerk gaat. ,,Als je hier op zondag in de kerk komt zijn er onderhand meer koorleden dan bezoekers.”