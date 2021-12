Wat doen we met kerst, ‘dunchen’ in restaurant of een hazenpeper thuis in de oven?

Gonny vindt prik in kapel ‘heel wat anders’ dan bij de Jumbo

WIJBOSCH - Gonny van Houtum had niet eens in de gaten dat ze de boosterprik in haar arm gestoken kreeg. De Keldonkse was donderdag een van de liefst 1200 medewerkers en vrijwilligers van Laverhof die deze dagen in Wijbosch een boostershot krijgen. ,,De kapel biedt wel iets extra’s.”

11 december