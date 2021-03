Wat doet een pijlpunt van 4000 jaar oud in het moestuintje van Marleen Simons?

WIJBOSCH - Argeloos was ze aan het spitten in het moestuintje bij haar woning in Wijbosch. Marleen Simons wilde het wat uitbreiden met mooie bramenstruiken. Lekker jam maken in het najaar. Maar plots stuitte haar schop op iets hards. Het bleek een bladspits, een pijlpunt van hele vroege bewoners die wellicht rond Wijbosch jaagden en dat wel 4000 jaar geleden.

,,Ik wist meteen dat het iets bijzonders moest zijn. Het steentje was zo apart bewerkt. En ik had net een boek van de Holenbeer gelezen. Hoe toevallig. Ik was eerst bang dat ik het af moest geven, als ik het zou melden. Maar ik heb toch maar met de Heemkundekring Schijndel gebeld. Die kwamen natuurlijk kijken. En nader onderzoek leert dat dit steentje rond de 4000 jaar oud moet zijn. En ik mag het gewoon houden. Hoe leuk is dat", zegt Marleen Simons.

Botten

Haar zoon is ook dol op de bodem afspeuren. Hij zoekt het liefst naar mammoetbotten en zulke dingen. Maar een detector die dat kan vinden bestaat nog niet. ,,Misschien komt dat nog eens", zegt hij enthousiast. Gerard van Kaathoven van de Heemkundekring Schijndel meldt dat het inderdaad een aparte vondst is. ,,Waarschijnlijk van jagende mensen die hier in het Aadal en omgeving óf woonden óf alleen op jacht gingen. De bladspits komt uit de periode van het Neolithicum en is ongeveer 4000 jaar oud. Er zijn er een paar van gevonden in deze regio. Een op Smaldonk.”

Bijzonder

Volgens van Kaathoven mag de vindster het steentje gewoon houden. ,,Het is wel fijn dat het gemeld wordt. Want wij geven dat door aan het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten van de provincie.” Godfried Scheijvens van dit meldpunt kwam ook even kijken. ,,In de twintig jaar dat ik dit werk doe, heb ik maar een paar keer eerder zo'n vondst mee gemaakt. Het is dus best bijzonder.”