Wat een belletje of boodschap dan doen in crisistijd

Hans de Visser smulde van historisch erfgoed

17:31 BOXTEL - Pater Hans de Visser (78) is woensdagmiddag in zijn woonplaats Boxtel overleden. Behalve invaller en regelmatig voorganger in een van de kerken van de Heilig Hartparochie, maakte Visser zich jarenlang zeer verdienstelijk voor de Heemkunde Boxtel.