Wat heeft de toekomst in petto voor de lelijkste oever van de Dommel?

DE GROENE LEVENSADERBOXTEL - Er kronkelt een riviertje door je dorp. Bijzondere flora groeit welig tegen de oevers van de Dommel, de waterspitsmuis en kamsalamander vermaken zich er prima, zo in hartje Boxtel. Tegelijkertijd wil het dorp groeien. Moet er soms gebouwd worden. En daar knelt het. Dus nam Boxtel een opvallend besluit: bij toekomstige ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de ‘Groene Levensader door Boxtel’. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Vandaag aflevering 4 (en het slot van deze serie): de toekomst van de lelijkste oever van de Dommel.

Een iconische plek die de geschiedenis van het dorp zichtbaar maakt. Met een mindere omschrijving van de Dommel bij de Zwaanse Brug neemt het gemeentebestuur in het centrumplan Boxtel Binnen de Bruggen geen genoegen. Het dorp is daar aan het water eeuwen geleden dan ook ontstaan.

Maar vandaag de dag heeft juist die plek, zeker richting Prins Hendrikstraat, niet de uitstraling die je bij een iconische plek zou verwachten. Geparkeerde auto’s, aan de overkant een rommeltje achter gebouwen. Niet voor niets stelde de ‘Groene Levensader door Boxtel’ ruim twintig jaar geleden vast dat juist deze circa 700 meter het ‘probleemtraject’ van de Dommel vormt.

Beleving

,,Een groen element op deze plaats zou beleving en herkenning van de rivier als een natuurlijk en historische element aanzienlijk vergroten”, is de letterlijke tekst in de visie die de gemeenteraad vaststelde om de groene toekomst van de rivier door het dorp te waarborgen. Het oog daarvoor ging direct richting parkeerplaats. En, werd erbij gezegd, een lunchroom op deze plaats kan een negatieve invloed hebben op de natuurwaarden en ten koste gaan van de herkenbaarheid van de Dommel in de bebouwde kom. Die lunchroom kwam er desondanks en de parkeerplaats erachter staat ook nog altijd vol met blik.

Andere plannen

Bovendien, het gemeentebestuur heeft andere gedachten over de toekomst van het als ‘iconisch’ aangeduide deel van hartje Boxtel bij de Zwaanse Brug. Waarbij niet de rivier in eerste instantie de hoofdrol speelt, maar het pand van de bibliotheek (gemeentelijk eigendom) dat met de achterkant grenst aan de oever van de Dommel.

Wethouder Maruška Lestrade droomde al eerder hardop over het omtoveren van de bibliotheek tot een sprankelend cultureel centrum a la Petruskerk in Vught en zet daarvoor nu een volgende stap. ,,Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden”, zegt de wethouder. Adviesbureau Fraey van onder anderen de ex-wethouder van Den Bosch Rodney Weterings, voert het uit.

Ze vervolgt: ,,Om te kijken of we er een dergelijk centrum van kunnen maken. Het zou een aanwinst voor het dorpshart zijn, zeker als we bijvoorbeeld via een extra brug de verbinding kunnen maken met de achterkant van het gebouw. Waar op de plaats van de parkeerplaats een recreatief verblijfsplein zou kunnen komen. “

Glazen boerderij

Boxtel Binnen de Bruggen, een meer recente ‘visie’ van de gemeente met een kijk op de toekomst van het centrum, voorziet dat plein aan het water. Met ook nog eens wat steeds genoemd wordt een bijzonder gebouw. Zoals in Schijndel de glazen boerderij. Het nieuwe plein krijgt daardoor ‘wanden en een waterbeleving aan de Dommel’, is de gedachte.

,,Dat is invulling uiteraard. Je kunt achter de bibliotheek bijvoorbeeld ook nog denken aan een terras, we hebben er al voorzichtig met het waterschap over gesproken en dat ziet wel mogelijkheden”, zegt de wethouder. Ze weet ook dat het plan er een is van de lange adem. ,,Ik ga graag snel, maar realiseer me ook dat we er op dit moment financieel niet echt florissant voorstaan. Je praat dus over misschien wel tien jaar.

Ze vervolgt: ,,Het wil niet zeggen dat we dus maar moeten stoppen met denken. Want de ontwikkelingen staan niet stil. Dat merken we in deze coronacrisis ook weer. Het zal in de toekomst anders gaan en moeten. Ook onze taken zullen zich daarop aanpassen en een cultureel centrum dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen op alle fronten, zou daar zo maar eens in kunnen passen.”

Andere normen

Toine Cooijmans van de Natuurwerkgroep Boxtel, hoeder van de ‘groene levensader’, ziet ook wel dat er zo midden in het dorp andere normen worden gehanteerd dan op andere plekken. ,,Maar bijvoorbeeld een nieuwe brug zie ik niet meteen zitten. Past ook niet in het beeld van de groene levensdader. En die is, zo is onlangs nog eens herbevestigd in het nieuwe bestemmingsplan centrum, nog altijd leidend bij ontwikkelingen in deze omgeving.”

Aan de Dommel is Boxtel ontstaan De Zwaanse Brug over de Dommel markeert al eeuwen het punt in het centrum van Boxtel waar het dorp eeuwen geleden op een doorwaadbare plaats hoogstwaarschijnlijk is ontstaan. Met een eerste vermelding in een Echternachse akte uit 1100-1110 als Buochelstelle. De huidige naam Zwaanse Brug komt van de herberg met brouwerij vlakbij die plek, die de naam De Zwaan had in de zeventiende eeuw. Driehonderd jaar eerder werd er ook al melding gemaakt van toen nog de ‘oude brug’. In 1838 kwam er een nieuwe, uit steen opgetrokken brug. Die werd op 24 oktober 1944, de historici door de zich terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Een ontploffing die veel meer schade aanrichtte. Zo ging ook het kantoor van waterschap De Dommel er door tegen de vlakte. Het duurde bijna vier jaar, 22 februari 1948, voordat burgemeester Martien van Helvoort de herbouwde brug (naar een ontwerp van ir. H van Santen, kon heropenen. Een van de laatste aanpassingen gebeurde in 2008. Toen werd er een faunapassage aangebracht die kleine dieren in staat stelde de ‘hindernis’ zonder problemen te kunnen passeren. Bij de herinrichting van de Rechterstraat, voor volgend voorjaar op de rol, wordt bij restaurant De Rechter naast de Zwaanse Brug een deel van een oude zijtak van de Dommel in ere hersteld. Als eerbetoon aan de historie op die plek.